x
02 июля 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2025
|
02 июля 2025
|
последняя новость: 07:58
02 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Четыре человека погибли в результате затопления баржи в Суэцком заливе

Египет
Красное море
время публикации: 02 июля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 07:47
Четыре человека погибли в результате затопления баржи в Суэцком заливе
AP Photo/Mohamed Elshahed

Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате кораблекрушения в Суэцком заливе, где во вторник поздно вечером затонула баржа Adam Marine 12. О происшествии сообщило министерство здравоохранения Египта, не предоставив подробностей о его причинах.

Четверо погибших были доставлены в больницу Хургады на побережье Красного моря. Четверых раненых эвакуировали вертолетом, еще 18 пострадавших на машинах скорой помощи отвезли в другую местную больницу.

Египетское министерство нефти ранее сообщило, что компания Offshore Shukheir oil Company (Osoco) ранее заявила об опрокидывании баржи в районе Джебель эль-Зейта в Суэцком заливе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 мая 2025

Новый северокорейский военный корабль опрокинулся на глазах у Ким Чен Ына
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2025

В Египте умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 марта 2025

В Египте затонул прогулочный батискаф, погибли российские туристы