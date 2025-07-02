Четыре человека погибли в результате затопления баржи в Суэцком заливе

Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате кораблекрушения в Суэцком заливе, где во вторник поздно вечером затонула баржа Adam Marine 12. О происшествии сообщило министерство здравоохранения Египта, не предоставив подробностей о его причинах.

Четверо погибших были доставлены в больницу Хургады на побережье Красного моря. Четверых раненых эвакуировали вертолетом, еще 18 пострадавших на машинах скорой помощи отвезли в другую местную больницу.

Египетское министерство нефти ранее сообщило, что компания Offshore Shukheir oil Company (Osoco) ранее заявила об опрокидывании баржи в районе Джебель эль-Зейта в Суэцком заливе.