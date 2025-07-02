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Ближний Восток

Разведка США: после израильских ударов Иран готовил минирование Ормузского пролива

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 02 июля 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 06:56
Разведка США: после израильских ударов Иран готовил минирование Ормузского пролива
AP Photo/Jon Gambrell

Иранские военные загрузили морские мины на суда в Персидском заливе вскоре после начала операции "Народ как лев" и серии первых израильских ударов по военным целям в Иране. Таким образом они сигнализировали о подготовке к блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные американские источники.

Эта подготовка вызвала тревогу в Вашингтоне, поскольку Ормузский пролив является критически важным для мировых энергетических поставок: через этот узкий водный путь проходит примерно 20% мирового транзита нефти и газа.

Иран не развернул мины, и точное намерение, стоящее за демонстративной загрузкой, остается неясным: это мог быть блеф перед США, а мог быть и сигнал о серьезности без фактического намерения довести дело до конца.

Отмечается, что загрузка произошла незадолго до того, как США осуществили координированные авиаудары по трем иранским ядерным объектам 22 июня: после этих ударов иранский парламент поддержал предложение заблокировать Ормузский пролив, хотя это решение и не было обязывающим.

Ближний Восток
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