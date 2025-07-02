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Ближний Восток

ХАМАС заявил, что "рассматривает новые предложения, полученные от посредников"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 июля 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 17:22
ХАМАС заявил, что "рассматривает новые предложения, полученные от посредников"
AP Photo/Abdel Kareem

Террористическая организация ХАМАС опубликовала в среду, 2 июля, первое официальное заявление после публикации президентом США Дональдом Трампом, что Израиль принял очередной вариант предлагаемого посредниками соглашения о временном прекращении огня.

Представители ХАМАСа подчеркнули, что изучают новые предложения, полученные от посредников, и проводит консультации. ХАМАС не комментирует схему сделки и не одобряет и не отвергает ее, но разъясняет, что главной целью для него остается окончание войны.

"Посредники предпринимают интенсивные усилия, чтобы преодолеть разногласия сторон, достичь рамочного соглашения и начать серьезный раунд переговоров", - говорится в заявлении ХАМАСа, - "Мы действуем с высоким чувством ответственности и проводим национальные консультации для обсуждения предложений, которые получили от посредников, чтобы достичь соглашения, гарантирующего прекращение агрессии, отвод войск и срочную помощь нашему народу в секторе Газа".

Ближний Восток
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