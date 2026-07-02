Ливан и Сирия впервые участвовали в военной конференции США и их региональных союзников

Представители военного командования Ливана и Сирии впервые приняли участие во встрече "Регионального диалога о стратегическом партнерстве", проводимой Центральным командованием вооруженных сил США и американскими союзниками.

Встреча прошла в Манаме, столице Бахрейна. В ней участвовали представители Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и международно признанного правительства Йемена.

Встреча прошла на фоне американо-иранских переговорах о реализации меморандума о взаимопонимании, что имеет большое значение для региональной безопасности и экономики. "Лидеры подчеркнули свою приверженность свободной торговле через Ормузский пролив, – отмечается в заявлении CENTCOM.