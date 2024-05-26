Гибель Раиси и давление на Израиль. Ближневосточный обзор

Главным событием этой недели на Ближнем Востоке, бесспорно стала авиакатастрофа, в которой погибли президент и глава МИД Ирана. Теперь, после похорон, Иран готовится к выборам нового президента. Избирательная кампания может стать лакмусовой бумажкой, в каком направлении будет двигаться иранское руководство в ближайшее время. Одновременно соседи Ирана, в первую очередь Саудовская Аравия, думают о том, как усилить свое влияние в регионе. Самый простой путь для Эр-Рияда – пойти на нормализацию отношений с Израилем, предварительно добившись от последнего обещаний начать движение к созданию палестинского государства. Израиль к этому не готов, но внешнее давление на него нарастает с каждым днем. Это и расширение списка стран, признающих Палестину, и судебные иски. Чего стоит только заявление главного прокурора Международного суда в Гааге Карима Хана о том, что он запросил ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с лидерами ХАМАСа. Активное недовольство израильским властям выражают в Вашингтоне. И, если верить арабским СМИ, на этой почве представители администрации Джо Байдена даже нашли общий язык с иранцами. Но пока США пытаются все же добиться прекращения огня в секторе Газы вместе с Катаром и Египтом, хотя роль двух последних стран в переговорах становится все более мутной.

Марианна Беленькая, The News of Israel

Гибель Раиси и региональные игры

О гибели президента Эбрагима Раиси в результате авиакатастрофы в Иране объявили в понедельник. Вместе с ним в вертолете находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны и пилоты. Никто не выжил.

Траурные мероприятия растянулись на несколько дней. На прощание с президентом приехали десятки иностранных делегаций. В итоге похороны обернулись своеобразной демонстрацией достижений иранской дипломатии последних лет: нормализация отношений с арабскими соседями, усиление связей с Россией и Китаем, акценты на Кавказ, Центральную Азию, а также консолидация так называемой "оси сопротивления".

Россия и Китай – два постоянных члена СБ ООН, с которыми Иран резко активизировал контакты в последние годы, были представлены на похоронах спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцин. Из европейских стран делегацию направила только Сербия. Приехали в Иран и представители Беларуси. В Тегеране побывали президент Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана и Армении.

Из арабских стран наибольшее внимание привлек визит в Тегеран главы МИД Египта Самеха Шукри. Это первое посещение Ирана египетским министром иностранных дел со времен Исламской революции. В 1980 году две страны разорвали дипломатические контакты. Попытка нормализовать отношения была предпринята в 2013 году при недолгом правлении в Египте президента Мохаммада Мурси, но после его свержения вновь возникла пауза. Наконец, в прошлом году Каир и Тегеран объявили, что будут двигаться по пути к полноценному восстановлению контактов. Это произошло в русле нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, за которой последовали другие арабские страны, чьи отношения с Тегераном остаются напряженными.

Для Израиля смерть Раиси ничего принципиально не меняет. Главную роль в противостоянии с еврейским государством играет "Корпус стражей исламской революции" при полном одобрении верховного лидера Али Хеменеи. Да и в целом президент – лишь второе лицо в руководстве Ирана после верховного лидера (рахбара). Президентские функции скорее сводятся к премьерским. Поэтому в целом особых перемен в политике Тегерана в ближайшее время никто не ждет. Но есть нюансы. Кто бы ни занял кресло президента, он, очевидно, сыграет роль при выборах нового верховного лидера в случае смерти действующего руководителя Ирана Али Хаменеи, ему уже 85.

Еще в 2021 году считалось, что Эбрагима Раиси готовят не столько в президенты, сколько в преемники Хаменеи, который и сам был президентом на момент избрания верховным лидером в 1989 году. Впрочем, Раиси не был единственным претендентом. Среди его конкурентов чаще всего называлось имя Моджтабы Хаменеи – сына верховного лидера, хотя публично Али Хаменеи выступал против династического принципа передачи власти, чтобы не вызывать ассоциаций с шахским Ираном. Могут появиться и другие игроки, которые пока в тени.

Как будет приниматься решение о кандидатуре верховного лидера Ирана, никто не знает. С точки зрения закона Исламской республики, право избрания и снятия высшего руководителя страны есть у Совета экспертов, состоящего из 88 представителей духовенства. Но очевидно, что выбор будет сделан в более узких кругах. И будущий президент может иметь один из решающих голосов, даже если сам не решит претендовать на то, чтобы возглавить Иран.

Поэтому за начинающейся президентской избирательной кампанией в Иране следить будут очень пристально. Она станет лакмусовой бумажкой для определения настроений Али Хаменеи и поможет понять, какой политики будет придерживаться Тегеран в ближайшее время, какие игроки берут там вверх. Сам верховный лидер обещает, что ничего не поменяется. Так ли это, еще предстоит узнать.

Иранская ось сопротивления и региональные игры

Похороны президента Раиси стали своеобразным местом сбора представителей "оси сопротивления", региональных группировок, в той или иной степени опекаемых Ираном. Главнокомандующий КСИР Хосейн Салами и командующий силами "Кудс" Эсмаил Каани встретились с главой политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаилом Ханийей, замгенсека ливанской "Хизбаллы" Наимом Касемом, а также представителями палестинского "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины", хуситского движения "Ансар Аллах" и иракских шиитских группировок.

Ханийю также принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пообещав, что настанет день, когда Палестинское государство будет создано "от реки до моря", т.е. за счет израильской территории. С одной стороны, это не более чем слова. Но их нельзя игнорировать в тот момент, когда большая часть международного сообщества активно подталкивает Израиль к признанию Государства Палестина в границах 1967 года. Это позиция, принятая международно признанной палестинской администрацией (ПА) в Рамалле. Но вопрос в ХАМАС. Его представители время от времени заявляют, что готовы согласиться на Палестину в границах 1967 года, что не мешает им продолжать говорить об уничтожении еврейского государства и о том, что границы 1967 года – это временно. Поэтому для Израиля принципиально важно решить проблему ХАМАСа, а в более идеальном варианте и нейтрализовать влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Всего этого хотели бы США и часть арабских стран. Но при этом в последнее время они предпочитают прямому противостоянию с Ираном путь нормализации с ним. Они реализуют собственные региональные проекты, в результате которых можно будет чуть подвинуть Тегеран и усмирить его региональные позиции. И здесь очень многое упирается в Израиль.

В этой связи обращает на себя внимание публикация катарского сайта The Middle East Eye. В ней сообщалось, что буквально за несколько дней до гибели Раиси состоялись секретные непрямые переговоры между представителями США и Ирана в Омане. Предыдущий раунд был в январе. Вашингтон представлял старший советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, а Тегеран – высокопоставленный дипломат Али Багери. Сейчас последний стал и.о. министра иностранных дел Ирана вместо погибшего Абдоллахияна.

По словам источника США и Иран были близки к соглашению. О чем конкретно шла речь не уточнялось. Но переговоры сводились к эскалации на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Это не новость, так как с самого начала США приложили немало усилий, чтобы предостеречь Иран от прямого вовлечения в конфликт и работали над тем, чтобы они сдерживали своих региональных прокси. Но The Middle East Eye утверждает, что на переговорах американцев и иранцев объединяло общее желание смены правительства в Израиле.

Судьба саудовско-израильской нормализации

Недовольство Вашингтона правительством Израиля не секрет. Война на Ближнем Востоке поставила в затруднительное положение администрацию Джо Байдена особенно на фоне президентской кампании в США. Команда Байдена подвергается критике как со стороны традиционных оппонентов в лице республиканцев, так и собственного электората – сторонников Демократической партии. И прекращение боевых действий в секторе Газы жизненно необходимо Байдену для его борьбы за сохранение президентского кресла. Особым бонусом может стать заключения договоренности о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, над чем администрация Байдена работала последние два года. Подписание сорвалось из-за начала войны. И теперь идеальный вариант, если сделка о прекращении огня станет частью пакета о саудовско-израильской нормализации.

Это соответствует планам Эр-Рияда. Там изначально были не против договоренностей с Израилем, но на фоне войны это должно выглядеть как серьезная дипломатическая победа королевства. Саудовская Аравия должна продемонстрировать, что нормализация ее отношений с Израилем принесло надежду на мир в регионе. Т.е. на данный момент речь идет все о том же прекращении огня в секторе Газы. Кроме того, Саудовская Аравия хочет увидеть дорожную карту движения к созданию Государства Палестина, под которой подпишется Израиль. Израильское правительство говорить даже о потенциальном признании Палестины не готово. И это рушит все планы Вашингтона и Эр-Рияда.

В том, что ничего не получается, администрация Байдена винит крайне правых союзников Нетаниягу по коалиции, которые оказывают давление на премьера. Окончательно надежда, что Израиль удастся уговорить, в Вашингтоне еще не умерла, хотя после состоявшихся на неделе встреч с израильскими чиновниками советник президента США национальной безопасности США Джейк Салливан был разочарован. Но, судя по публикациям СМИ, у США есть еще козыри, чтобы усилить давление на израильского премьера. О чем речь неизвестно, но ссориться с Вашингтоном на фоне растущего международного давления Израилю крайне невыгодно.

Признание Государства Палестина и международные суды

Израиль несет потери на дипломатическом поле. На этой неделе три европейские страны – Норвегия, Ирландия и Испания – объявили о признании Государства Палестина. Событие ожидаемое, но тем не менее неприятное для Израиля, где восприняли этот шаг, как поощрение ХАМАСа за атаку 7 октября.

В свою очередь европейские страны подчеркивают, что это не так: действия ХАМАСа они осуждают, а также поддерживают умеренные силы в лице международно признанной палестинской администрации (ПА) в Рамалле. Из объяснений европейских политиков видно, что их решение – проявление солидарности с палестинцами, а также демонстрация недовольства действующим правительством Израиля и лично премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"В разгар войны, на фоне десятков тысяч убитых и раненых людей, мы обязаны поддерживать единственную альтернативу, предлагающую политическое разрешение конфликта для израильтян и палестинцев: два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Глава испанского правительства Педро Санчес в своей риторике был более жесток, обвинив своего израильского коллегу Биньямина Нетаниягу в "резне" в секторе Газы, но в целом суть его слов была той же, что и в норвежском заявлении. Аналогичной позиции придерживается и Ирландия, чей премьер Саймон Харрис выразил надежду, что число стран, признающих Государство Палестина, будет расти.

После решения европейской тройки число таких государств достигло 146 из 193 членов ООН, из них 12 стран – члены ЕС, чуть меньше половины состава.

С формальной точки зрения – заявления о признании Палестины ничего не меняют. Тут нельзя не согласиться с позицией США, что создание палестинского государства может быть только результатом переговоров с Израилем, от которого палестинцы зависят буквально во всех вопросах, начиная от безопасности до обеспечения жизнедеятельности. Но чем больше стран будут признавать Палестину, тем больше будет давление на Израиль с целью заставить его пойти на переговоры. Это может также выразиться и в экономических санкциях, и в судебных решениях. Собственно, это уже происходит сегодня. В ноябре 2012 года палестинцы получили статус государства-наблюдателя в ООН, что открыло им дорогу в Международный уголовный суд. Все, что происходит на палестинских территориях также попадает и под юрисдикцию Международного суда справедливости ООН. Оба суда находятся в Гааге и в обоих сейчас идет рассмотрение исков против Израиля.

Так неделя началась с заявления главного прокурора Международного суда в Гааге Карима Хана о том, что он запросил ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с лидерами ХАМАСа, а завершилась вердиктом Международного суда справедливости ООН в Гааге касательно требования о прекращении военной операции в Рафиахе. Последствиями всего этого могут стать санкции СБ ООН, а также проблемы для контактов Израиля с многими западными странами.

Пока защитой для Израиля в Совбезе служат США, которые ветируют почти все антиизраильские резолюции, они также не допускают одобрения этим органом признания Палестины полноценным членом ООН. Но у Вашингтона есть собственные интересы. США не хотят остаться на стороне Израиля в одиночку, если все их партнеры, прежде всего по NATO, займут другую позицию.

Важно американцам и мнение их ближневосточных союзников. Отметим, что все арабские страны единогласно и без оговорок заявляют о необходимости создания палестинского государства. И на последнем саммите ЛАГ было принято решение, что они будут лоббировать признание Палестины среди международного сообщества.

Решение европейской тройки приветствовали Египет, Катар, Иордания, Турция и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде заявили, что это "подтверждает международный консенсус в отношении неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение".

Проблемы с посредниками

На таком негативном для Израиля фоне директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Париже с главой израильской службы внешней разведки "Мосад" и премьер-министром Катара Мухаммадом Аль Тани. По итогам было решено, что переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в секторе Газы и освобождении заложников возобновятся на следующей неделе. ХАМАС эту информацию на вечер субботы не подтверждал. Один из лидеров ХАМАСа Усама Хамдан заявил в интервью "Аль-Джазире", что у них нет пока информации от посредников о возобновлении переговоров, и в целом разговоры о переговорах "не серьезны".

Особой надежды на успех нет, хотя Израиль готов на уступки. Главная – число заложников, которые могут быть освобождены на этом этапе сделки. В ходе последнего раунда переговоров Израиль настаивал на освобождении 33 заложников – женщин, женщин-солдат, мужчин старше 50 лет и мужчин, состояние здоровья которых вызывает опасения за их жизнь. И это уже было снижением первоначальных требований. ХАМАС утверждает, что такого числа живых заложников, соответствующих упомянутым критериям, у них нет. Еще до парижской встречи сообщалось, что сейчас Израилю предлагается вернуть некоторых живых заложников и 15 тел.

Переговорный процесс осложняется напряжением между Израилем и посредниками, каждый из которых преследует свои интересы. Создается впечатление, что израильтяне не знают, за что хвататься и на кого положиться, а посредники в свою очередь недовольны Израилем.

Напомним, что в начале мая ХАМАС неожиданно заявлял, что готов на сделку. Однако выяснилось, что его видение отличается от того, на что согласился Израиль в ходе предыдущих переговорных раундов. Израильтяне заподозрили, что посредники – Катар и Египет – действовали за их спиной. На тот момент главную роль в переговорном процессе играл Каир, Доха отошла на второй план, заявив, что раздумывает о пересмотре своей роли в качестве посредника. Это было вызвано как разочарованием в том, что переговоры не продвигаются, так и обидой на критику в адрес Катара со стороны израильских политиков. Но оказалось, что Израилю не просто и с Египтом.

В среду американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что условия сделки были изменены египетской стороной и об это не знали не только Израиль и США, но и Катар. По данным CNN, ответственный за произошедшее высокопоставленный заместитель главы египетской разведки Ахмед Абдель Халек. В Каире оскорбились и заявили, что распространение подобной информации – игра тех, кто сам уклоняется от принятия решений, перекладывая ответственность на посредников. Такой своеобразный намек на Израиль. Информация CNN совпала с появлением публикации на сайте Elaph со ссылкой на израильский источник, что Израиль решил вернуться к посредничеству Катара, так как считает, что Доха имеет больше влияния на ХАМАС, чем Каир.

Об обиде Каира свидетельствует тот факт, что во встрече в Париже египетская делегация не участвовала. При этом сайт Axios утверждает, что египтяне по-прежнему активно участвуют в переговорах и не намерены прекращать это делать, так как ситуация в секторе Газы непосредственно касается их интересов. Без Египта, чьи границы примыкают к сектору, решать вопросы безопасности нереальны. На этом фоне представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари также подтвердил, что посреднические усилия Дохи, Каира и Вашингтона продолжаются. Кроме того, после Парижа появилась информация, что израильская делегация намерена лететь в Каир и, возможно, там и пройдет следующий раунд переговоров, если он состоится.

Чем все это закончится, неясно, но очевидно, что Израилю стало слишком тяжело учитывать все региональные расклады так, чтобы это было не в ущерб его интересам. Все международные игроки хотят приз в качестве затишья на Ближнем Востоке, но именно Израиль будет иметь дело с последствиями принятых решений.