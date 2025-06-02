SOHR: американские военные внезапно покинули две крупные базы на востоке Сирии

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 2 июня американские силы неожиданно покинули две крупные военные базы на востоке Дир аз-Зура, в восточной части Сирии, контролируемой Сирийскими демократическими силами под курдским командованием.

По данным источников SOHR, вывод американских сил начался 18 мая и внезапно ускорился в течение последних двух дней. Американские конвои, включая бронетехнику и материально-техническое оборудование.

Речь идет о базах около нефтяного месторождения Аль-Омар и газового месторождения Коноко. Ранее эти базы неоднократно атаковали шиитские боевики.

После вывода американских сил контроль над базами перешел к Сирийским демократическим силам.