SOHR: американские военные внезапно покинули две крупные базы на востоке Сирии
время публикации: 02 июня 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 13:34
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 2 июня американские силы неожиданно покинули две крупные военные базы на востоке Дир аз-Зура, в восточной части Сирии, контролируемой Сирийскими демократическими силами под курдским командованием.
По данным источников SOHR, вывод американских сил начался 18 мая и внезапно ускорился в течение последних двух дней. Американские конвои, включая бронетехнику и материально-техническое оборудование.
Речь идет о базах около нефтяного месторождения Аль-Омар и газового месторождения Коноко. Ранее эти базы неоднократно атаковали шиитские боевики.
После вывода американских сил контроль над базами перешел к Сирийским демократическим силам.
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