Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотников, если боевые действия в Газе возобновятся.

Наср ад-Дин Амар, заместитель главы управления пропаганды хуситов, заявил палестинскому агентству "Шехаб": "Израиль должен понимать, что возобновление агрессии в Газе приведет к восстановлению военных операций Йемена в полном объеме", – добавив, что соответствующие приказы отданы боевым частям хуситов.