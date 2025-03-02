x
02 марта 2025
|
последняя новость: 20:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 марта 2025
|
02 марта 2025
|
последняя новость: 20:57
02 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников

Газа
ЦАХАЛ
ХАМАС
Хуситы
время публикации: 02 марта 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 20:32
Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников
AP

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотников, если боевые действия в Газе возобновятся.

Наср ад-Дин Амар, заместитель главы управления пропаганды хуситов, заявил палестинскому агентству "Шехаб": "Израиль должен понимать, что возобновление агрессии в Газе приведет к восстановлению военных операций Йемена в полном объеме", – добавив, что соответствующие приказы отданы боевым частям хуситов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 февраля 2025

Власти Йемена призвали Ливан арестовать делегацию хуситов, прибывающую на похороны Насраллы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 февраля 2025

Агентство ООН сообщило о смерти одного из сотрудников, похищенного в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2025

Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 февраля 2025

Из-за захвата хуситами сотрудников ООН прекратила оказание гуманитарной помощи Йемену