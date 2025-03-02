Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю с применением ракет и беспилотников
время публикации: 02 марта 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 20:32
Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотников, если боевые действия в Газе возобновятся.
Наср ад-Дин Амар, заместитель главы управления пропаганды хуситов, заявил палестинскому агентству "Шехаб": "Израиль должен понимать, что возобновление агрессии в Газе приведет к восстановлению военных операций Йемена в полном объеме", – добавив, что соответствующие приказы отданы боевым частям хуситов.
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