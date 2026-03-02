"Аль-Хадат": ЦАХАЛ ликвидировал Мухаммада Раада, одного из лидеров "Хизбаллы"

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Армия обороны Израиля ликвидировала Мухаммада Раада, главу военного крыла "Хизбаллы", заместителя генсека этой террористической организации. В сообщении сказано, что Раад был убит в результате высокоточного удара по зданию в южной части Бейрута.

В декабре 2024 года Мухаммад Раад был назначен заместителем генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема. Он был руководителем парламентского блока "Хизбаллы" "Верность сопротивлению" ("Кутлат аль-Уафа лиль-Мукауама").

Наим Касем возглавил "Хизбаллу" после ликвидации Хасана Насраллы в сентябре 2024 года.

"Хизбалла" пока не признала гибель Раада.

В ночь на 2 марта ЦАХАЛ нанес серию ударов по лидерам и объектам "Хизбаллы" в ответ на попытку этой террористической организации обстрелять Хайфу и центр Израиля.