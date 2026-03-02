x
02 марта 2026
|
последняя новость: 07:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 07:08
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Хадат": ЦАХАЛ ликвидировал Мухаммада Раада, одного из лидеров "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
время публикации: 02 марта 2026 г., 05:57 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 06:29
Мухаммад Раад
AP Photo/Hussein Malla

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Армия обороны Израиля ликвидировала Мухаммада Раада, главу военного крыла "Хизбаллы", заместителя генсека этой террористической организации. В сообщении сказано, что Раад был убит в результате высокоточного удара по зданию в южной части Бейрута.

В декабре 2024 года Мухаммад Раад был назначен заместителем генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема. Он был руководителем парламентского блока "Хизбаллы" "Верность сопротивлению" ("Кутлат аль-Уафа лиль-Мукауама").

Наим Касем возглавил "Хизбаллу" после ликвидации Хасана Насраллы в сентябре 2024 года.

"Хизбалла" пока не признала гибель Раада.

В ночь на 2 марта ЦАХАЛ нанес серию ударов по лидерам и объектам "Хизбаллы" в ответ на попытку этой террористической организации обстрелять Хайфу и центр Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

ЦАХАЛ: атакованы руководители "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 декабря 2024

Глава фракции "Хизбаллы" в парламенте назначен заместителем генсека Наима Касема