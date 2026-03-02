Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана. Видео
время публикации: 02 марта 2026 г., 05:08 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 05:13
Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой показаны удары по военным самолетам и беспилотникам иранского режима на аэродромах и базах.
В заявлении CENTCOM сказано: "Американские войска предпринимают решительные действия для устранения непосредственных угроз со стороны иранского режима. Удары продолжаются".
U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
