x
02 марта 2026
|
последняя новость: 05:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 05:36
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана. Видео

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 05:08 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 05:13
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана. Видео
CENTCOM

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой показаны удары по военным самолетам и беспилотникам иранского режима на аэродромах и базах.

В заявлении CENTCOM сказано: "Американские войска предпринимают решительные действия для устранения непосредственных угроз со стороны иранского режима. Удары продолжаются".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

СМИ: США и Израиль атаковали более 2000 целей в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

CENTCOM: штаб-квартира КСИР уничтожена