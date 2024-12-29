Глава фракции "Хизбаллы" в парламенте назначен заместителем генсека Наима Касема

Руководитель парламентского блока "Хизбаллы" "Верность сопротивлению" ("Кутлат аль-Уафа лиль-Мукауама") Мухаммад Раад в воскресенье, 29 декабря, был назначен заместителем генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема.

Раад стал первым заместителем генсека "Хизбаллы", не имеющим религиозного сана и поэтому не носящим чалму.

Таким образом, Мухаммад Раад занял пост, ранее занимаемый Наимом Касемом, который, в свою очередь, возглавил "Хизбаллу" после ликвидации Хасана Насраллы в сентябре текущего года.