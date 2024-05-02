Иран объявил о новом пакете санкций против западных компаний и лиц

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, которые оказывают помощь Израилю во время военных действий в секторе Газы.

В списке семь граждан США. Среди них глава командования специальных операций вооруженных сил США генерал Брайан Фентон и бывший командующий Пятым американским флотом адмирал Брэд Купер. Среди британцев в списке министр обороны Грант Шаппс и глава стратегического командования Джеймс Хокенхалл.

Под санкции попали силы британского королевского флота в Красном море, американские концерны Lockheed Martin и Chevron, а также дочерние предприятия израильских оборонных компаний в Великобритании – Elbit Systems и Rafael UK.

МИД Ирана сообщил, что все их счета в иранских банках будут заморожены, а физическим лицам запретят взъезд в Иран. Легко понять, что речь идет о символическом шаге, лишенном какого-либо конкретного значения.