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Хаменеи: "Палестинский режим сам решит, что делать с сионистами"

время публикации: 02 мая 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 10:14
Хаменеи: "Палестинский режим сам решит, что делать с сионистами"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против попыток администрации США добиться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Реализацию этой идеи продвигает прибывший в регион государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Некоторые считают, что, заставив страны региона наладить отношения с Израилем, можно решить проблему. Палестина должна быть возвращена палестинцам. Они создадут собственный режим, который решит, что делать с сионистами", – заявил аятолла.

Продолжающееся, несмотря на военные действия в Газе, сближение Израиля и Саудовской Аравии вызывает в Тегеране значительное беспокойство. Присоединение королевства к "соглашениям Авраама" станет серьезным поражением Ирана.

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