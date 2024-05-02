Хаменеи: "Палестинский режим сам решит, что делать с сионистами"
время публикации: 02 мая 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 10:14
Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против попыток администрации США добиться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Реализацию этой идеи продвигает прибывший в регион государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Некоторые считают, что, заставив страны региона наладить отношения с Израилем, можно решить проблему. Палестина должна быть возвращена палестинцам. Они создадут собственный режим, который решит, что делать с сионистами", – заявил аятолла.
Продолжающееся, несмотря на военные действия в Газе, сближение Израиля и Саудовской Аравии вызывает в Тегеране значительное беспокойство. Присоединение королевства к "соглашениям Авраама" станет серьезным поражением Ирана.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 мая 2024