Страны ЕС распространяют режим санкций в отношении производителей беспилотников в Иране
время публикации: 22 апреля 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 20:35
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о расширении санкций в отношении Ирана в ответ на удар ракетами и беспилотниками, нанесенный по Израилю.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, что новые санкции коснутся производителей ракет и беспилотников в Иране, и потенциальных поставок ракет России и другим прокси Тегерана в регионе.
Ожидается, что Совет ЕС в ближайшее время формально оформит это решение, после чего санкции войдут в силу.
Высокопоставленный представитель ЕС в беседе с журналистами отметил, что в настоящий момент речь не идет о конкретных лицах или компаниях Ирана, а о расширении существующего санкционного механизма.
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