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Ближний Восток

Глава ЦРУ прибыл в Египет для обсуждения перемирия в Газе и Ливане

время публикации: 31 октября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 12:31
Глава ЦРУ прибыл в Египет для обсуждения перемирия в Газе и Ливане
AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Каире переговоры с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Как сообщила канцелярия египетского лидера, предметом обсуждения стала ситуация в Ливане и секторе Газы.

Согласно заявлению, ас-Сиси заявил об острой необходимости прекращения огня в Ливане. Обсуждая вопрос о перемирии в Газе, президент Египта подчеркнул важность доставки в анклав гуманитарной помощи.

Специальный представитель администрации США Амос Хохштейн и старший советник президента США по Ближнему Востоку Бретт МакГерк прибудут в Израиль в четверг, 31 октября, для обсуждения процесса урегулирования конфликтов в Газе и Ливане, а также "других региональных проблем".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати после разговора с Хохштейном заявил, что он настроен оптимистично в отношении возможности заключения соглашения о прекращении огня между "Хизбаллой" и Израилем.

В интервью ливанскому телеканалу Al Jadeed Микати заявил: "Мы делаем все от нас зависящее и надеемся, что в течение ближайших часов или дней мы договоримся о прекращении огня".

Ближний Восток
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