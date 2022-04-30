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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 апреля 2022 г., 18:59

Глава администрации ХАМАСа в секторе Газы: "Мечети Аль-Акса угрожает опасность"

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Глава администрации ХАМАСа в секторе Газы: "Мечети Аль-Акса угрожает опасность"

Глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар заявил, выступая в Газе в субботу, 30 апреля, что "мечети Аль-Акса угрожает опасность" и призвал арабов Иудеи и Самарии защитить ее.

Он также пригрозил Израилю региональным конфликтом, если "еврейское государство продолжит свою политику в отношении Аль-Аксы" и пристыдил лидера партии РААМ Мансура Аббаса за его "сотрудничество с израильским правительством, которое является предательством.

Напомним, рано утром в субботу около мечети Аль-Акса произошли столкновения между группой молодых мужчин в масках и мусульманами, собравшимися для молитвы. Десятки экстремистов в масках, размахивавших флагами ХАМАСа, направлялись в сторону израильских полицейских, когда дорогу им преградила большая группа мусульман, не желавших новых столкновений на Храмовой горе.


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