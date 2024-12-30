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Ближний Восток

Международный Красный крест: система здравоохранения на севере сектора Газы полностью уничтожена

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 30 декабря 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 21:41
Международный Красный крест: система здравоохранения на севере сектора Газы полностью уничтожена
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Международный Красный крест выступил 30 декабря с заявлением, в котором заявил, что в результате военных действий между Израилем и ХАМАСом система здравоохранения в северной части сектора Газы была полностью уничтожена, а больницы стали непригодными к использованию.

"Боевые действия в районе и в самих больницах, разрушив систему здравоохранения ставит гражданское населения севера сектора перед риском остаться без ухода, способного спасти жизнь. Защита медицинских учреждений – одно из требований международного права", – говорится в заявлении.

МКК отмечает, что больница "Аль-Ауда" остается одним из немногих медицинских учреждений на севере Газы, продолжающих работу. В последнее время полностью выведены из строя больница "Камаль-Адуан" и Индонезийская больница, которые, несмотря ни на что, пытались оказывать помощь пациентам.

Напомним, что ХАМАС и другие террористические организации используют медицинские учреждения для прикрытия своей деятельности. В ходе операции, которую ЦАХАЛ проводил в последние дни в больнице "Камаль-Адуан", было убито около 20 террористов, 240 задержано.

Ближний Восток
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