Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в ОАЭ

В воскресенье, 30 января, президент Израиля Ицхак Герцог с женой Михаль приземлились в Абу-Даби. У трапа чету Герцогов встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бин Зайед.

Это первый визит израильского президента в Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе визита Герцог с супругой посетят Дубай и Абу-Даби, и проведут официальную встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Зайедом, с министром иностранных дел и регионального развития ОАЭ Абдаллой бин Зайедом, с эмиром Дубая (по совместительству – вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ) Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом.

Также в ходе визита Герцог откроет "День Израиля" на проходящей в ОАЭ международной выставке EXPO 2020