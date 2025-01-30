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Ближний Восток

Арагчи отправился в Катар, чтобы поздравить ХАМАС с "легендарной победой"

Иран
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 января 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 10:28
Арагчи отправился в Катар, чтобы поздравить ХАМАС с "легендарной победой"
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи прибыл с визитом в Доху. Он проведет переговоры с руководством Катара и с представителями палестинской террористической группировки ХАМАС.

"Будет обсуждаться ситуация в Палестине. Министр поздравит палестинский народ с победой в продолжавшейся 16 месяцев легендарной кампании сопротивления "потоп аль-Аксы". Он также обсудит с властями Катара региональную ситуацию", – сообщает агентство IRNA.

Несколько дней назад министр иностранных дел Ирана в интервью арабской редакции телеканала Sky News высмеял предложение президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газы в соседние страны.

"Давайте вместо палестинцев переселим израильтян. Например, в Гренландию – убьем двух зайцев сразу", – сказал иранский политик, намекая и на стремление Трампа установить контроль над датской территорией.

Ближний Восток
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