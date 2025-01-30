"Аль-Ахбар": Египет прилагает усилия, чтобы предотвратить провал соглашения с ХАМАСом
время публикации: 30 января 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:20
Как пишет ливанская газета "Аль-Ахбар"
, близкая "Хизбалле", египетские представители связались с представителями Катара и Турции с просьбой оказать содействие реализации договора между Израилем и ХАМАСом при переходе ко второму этапу.
Египетская сторона также обратилась к американской администрации, подчеркнув необходимость соблюдения Израилем всех пунктов соглашения. "Его провал, даже в случае возвращения всех похищенных израильтян, – ни в чьих интересах", – заявили они.
Переговоры о втором этапе прекращения огня, который должен привести к полному выводу ЦАХАЛа из сектора Газы, должны начаться на следующей неделе. Лидеры правого крыла израильской коалиции требуют от премьер-министра Биньямина Нетаниягу возобновить военные действия.
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