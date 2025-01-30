"Аль-Ахбар": Египет прилагает усилия, чтобы предотвратить провал соглашения с ХАМАСом

Как пишет ливанская газета "Аль-Ахбар"

, близкая "Хизбалле", египетские представители связались с представителями Катара и Турции с просьбой оказать содействие реализации договора между Израилем и ХАМАСом при переходе ко второму этапу.

Египетская сторона также обратилась к американской администрации, подчеркнув необходимость соблюдения Израилем всех пунктов соглашения. "Его провал, даже в случае возвращения всех похищенных израильтян, – ни в чьих интересах", – заявили они.

Переговоры о втором этапе прекращения огня, который должен привести к полному выводу ЦАХАЛа из сектора Газы, должны начаться на следующей неделе. Лидеры правого крыла израильской коалиции требуют от премьер-министра Биньямина Нетаниягу возобновить военные действия.