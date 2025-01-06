Министр иностранных дел Сирии посетил Катар

Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Дохе с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом аль-Тани, возглавляющим также катарское внешнеполитическое ведомство.

В состав сирийской делегации также входили министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хасан Хаттаб. Как сообщается, обсуждались двустороннее сотрудничество и пути его укрепления, последние события в Сирии, оказание Катаром гуманитарной помощи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Новые сирийские власти активно налаживают международные связи. Несколько дней назад аш-Шибани посетил Саудовскую Аравию, а в программе нынешнего турне – визиты в Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. В Дамаске побывали министры иностранных дел Германии и Франции.

Международное сообщество признало легитимность правительства, созданного группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", свергнувшей режим Башара Асада. Главной внешнеполитической задачей новых властей является снятие с Сирии международных санкций.