Арабские СМИ сообщают о неудачной попытке ликвидации советника Насраллы в Бейруте

Ливанский телеканал NTV сообщил о неудачной попытке ликвидации военного советника генсека "Хизбаллы" Фуада Шукра (Аль-Хадж Мухсина). Согласно этому источнику, он вышел из здания за несколько минут до атаки.

О том, что попытка ликвидации провалилась также сообщил саудовский телеканал "Аль-Арибя", об этом также написало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Ливане, которые были свидетелями атаки.