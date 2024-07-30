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Ближний Восток

Арабские СМИ сообщают о неудачной попытке ликвидации советника Насраллы в Бейруте

время публикации: 30 июля 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:23
Арабские СМИ сообщают о неудачной попытке ликвидации советника Насраллы в Бейруте
Телеграм-канал QudsN

Ливанский телеканал NTV сообщил о неудачной попытке ликвидации военного советника генсека "Хизбаллы" Фуада Шукра (Аль-Хадж Мухсина). Согласно этому источнику, он вышел из здания за несколько минут до атаки.

О том, что попытка ликвидации провалилась также сообщил саудовский телеканал "Аль-Арибя", об этом также написало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Ливане, которые были свидетелями атаки.

Ближний Восток
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