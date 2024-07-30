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Ближний Восток

Цель ликвидации в Бейруте: второй человек в руководстве "Хизбаллы"

время публикации: 30 июля 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:20
Цель ликвидации в Бейруте: второй человек в руководстве "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Согласно сообщениям израильских СМИ, целью атаки в Бейруте был Фуад Шукр, известный как Аль-Хадж Мухсин, военный советник Хасана Насраллы. Его называют вторым человеком в группировке и руководителем ее боевого крыла.

Террорист – уроженец Аль-Неби Шайт в долине Бекаа. В этой же деревне родился Аббас Мусауи, генеральный секретарь "Хизбаллы" в 1991-1992 годах, ликвидированный Израилем предшественник Насраллы.

Шукр из основателей "Хизбаллы". Он член "Совета джихада" группировки и работал в тесном сотрудничестве с подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции.

Он был одним из организаторов теракта 23 октября 1983 года, когда при помощи заминированных грузовиков были взорваны казармы американских морских пехотинцев в Бейруте. Тогда погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих, а также шесть мирных жителей.

США объявили Шукра в международный розыск, Государственный департамент предлагает за информацию о нем награду в пять миллионов долларов.

Ближний Восток
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