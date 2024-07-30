"Аль-Арабия": тело Фуада Шукры доставлено в одну из больниц Бейрута
время публикации: 30 июля 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:03
Телеканал "Аль-Арабия" передал, что, по уточненным данным, Израилю удалось ликвидировать военного советника генсека "Хизбаллы" Фуада Шукру (Аль-Хаджа Мухсина).
По данным телеканала, его тело доставлено в одну из больниц Бейрута.
Подтверждения этой информации не удалось найти в других источниках.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024