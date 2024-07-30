x
30 июля 2024
|
последняя новость: 23:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2024
|
30 июля 2024
|
последняя новость: 23:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Арабия": тело Фуада Шукры доставлено в одну из больниц Бейрута

время публикации: 30 июля 2024 г., 22:03 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 22:03
"Аль-Арабия": тело Фуада Шукры доставлено в одну из больниц Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что, по уточненным данным, Израилю удалось ликвидировать военного советника генсека "Хизбаллы" Фуада Шукру (Аль-Хаджа Мухсина).

По данным телеканала, его тело доставлено в одну из больниц Бейрута.

Подтверждения этой информации не удалось найти в других источниках.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Арабские СМИ сообщают о неудачной попытке ликвидации советника Насраллы в Бейруте
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Цель ликвидации в Бейруте: второй человек в руководстве "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

ЦАХАЛ: в Бейруте атакован командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июля 2024

Ливанские источники: самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по цели в пригороде Бейрута