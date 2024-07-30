"Аль-Арабия": тело Фуада Шукры доставлено в одну из больниц Бейрута

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что, по уточненным данным, Израилю удалось ликвидировать военного советника генсека "Хизбаллы" Фуада Шукру (Аль-Хаджа Мухсина).

По данным телеканала, его тело доставлено в одну из больниц Бейрута.

Подтверждения этой информации не удалось найти в других источниках.