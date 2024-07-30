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Ближний Восток

Семь человек погибли и более 60 ранены в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию в Бейруте

время публикации: 30 июля 2024 г., 23:44 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 23:54
Семь человек погибли и более 60 ранены в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что после удара Израиля по зданию в пригороде Бейрута в больницы были доставлен 68 человек, из которых 14 в тяжелом состоянии.

Ливанские СМИ сообщают о семи погибших ( при этом принадлежащий "Хизбалле" телеканал "Аль-Манар" передал, что погиб один человек). Под обломками атакованного здания продолжается поиск пропавших без вести.

Около 20:00 ливанские СМИ сообщили, что в южном пригороде Бейрута, Дахии, прогремел взрыв. Сообщалось, что с беспилотника ЦАХАЛа были запущены три ракеты по квартире в многоэтажном жилом доме, что привело к его частичному обрушению.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила нанесение удара по цели в Бейруте. Целью атаки был командир "Хизбаллы", ответственный за гибель детей в Мадждаль-Шамсе.

Согласно сообщениям в ливанских и израильских СМИ, целью атаки был военный советник генсека "Хизбаллы" Фуад Шукр (Аль-Хадж Мухсин).

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что целью ЦАХАЛа был Аль-Хадж Мухсин, однако попытка ликвидации не увенчалась успехом. Позднее телеканал передал, что, по данным его источников, тело Фуада Шукру доставлено в одну из больниц Бейрута.

Ближний Восток
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