x
30 июня 2026
|
последняя новость: 12:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 12:44
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Ирана против Трампа: встреча с американцами в Дохе не планируется

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 30 июня 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 11:23
Пресс-секретарь МИДа Ирана Эсмаил Багаи
Wikipedia.org. Фото: Mehr News Agency/Foad Ashtari. Creative Commons Attribution 4.0 International

Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона попросила американцев об экстренной встрече в Дохе. По словам Трампа, переговоры должны состояться 30 июня.

Пресс-секретарь ведомства Эсмаил Багаи подтвердил, что иранская делегация в ближайшие дни прибудет в столицу Катара, однако заявил, что встреч с американскими представителями не запланировано. По его словам, речь пойдет о размораживании иранских средств.

Ранее Белый дом сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетят в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана.

Агентство Reuters процитировало высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2026

Белый дом: Виткофф и Кушнер сегодня вылетят в Доху для встречи с иранской делегацией
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2026

МИД Ирана: встречи с американцами на нынешней неделе не запланированы