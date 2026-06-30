МИД Ирана против Трампа: встреча с американцами в Дохе не планируется

Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление президента США Дональда Трампа о том, что иранская сторона попросила американцев об экстренной встрече в Дохе. По словам Трампа, переговоры должны состояться 30 июня.

Пресс-секретарь ведомства Эсмаил Багаи подтвердил, что иранская делегация в ближайшие дни прибудет в столицу Катара, однако заявил, что встреч с американскими представителями не запланировано. По его словам, речь пойдет о размораживании иранских средств.

Ранее Белый дом сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетят в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана.

Агентство Reuters процитировало высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация.