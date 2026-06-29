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Мир

Белый дом: Виткофф и Кушнер сегодня вылетят в Доху для встречи с иранской делегацией

США
Иран
Война с Ираном
Катар
время публикации: 29 июня 2026 г., 16:19 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 16:19
Белый дом: Виткофф и Кушнер сегодня вылетят в Доху для встречи с иранской делегацией
AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встречи рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное.

Белый дом сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетят в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана.

Агентство Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация.

Мир
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