Белый дом: Виткофф и Кушнер сегодня вылетят в Доху для встречи с иранской делегацией

В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встречи рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное.

Белый дом сообщил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетят в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана.

Агентство Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация.