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Ближний Восток

Делегация ХАМАСа отправилась в Каир, обсуждаются и поставки стройматериалов

Газа
Война с ХАМАСом
Египет
ХАМАС
время публикации: 30 июня 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 14:51
Захер Джабарин
Фото: ПИЦ

Делегация ХАМАСа, возглавляемая главой группировки на Западном берегу Захером Джабарином, прибыла утром 30 июня в Каир на переговоры о реализации соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газы.

Представитель ХАМАСа Тахер аль-Нуну сообщил, что делегация встретится с египетскими посредниками. "Главным вопросом на повестке дня станет прекращение израильской эскалации и обеспечение доступа в сектор всего необходимого, включая материалы для восстановления больниц и инфраструктуры", – заявил он.

Отметим, что ХАМАС на протяжении долгих лет использовал стройматериалы, поставлявшиеся в Газу на гражданские нужды, для возведения террористической инфраструктуры, в том числе туннелей. Командные пункты террористов часто располагались под больницами.

По словам представителя группировки, переговоры будут касаться и второго этапа плана, вывода из сектора израильских войск, ввода международных сил и начала работы комитета по управлению Газой, сообщает агентство Maan.

Ближний Восток
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