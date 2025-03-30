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Ближний Восток

Массовые демонстрации в Турции, оппозиция заявляет о 2,2 миллионах участников

Турция
Оппозиция
время публикации: 30 марта 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 09:20
Массовые демонстрации в Турции, оппозиция заявляет о 2,2 миллионах участников
AP Photo/Francisco Seco

Сотни тысяч человек приняли участие в прошедшей в Стамбуле массовой демонстрации в защиту демократии. Они требовали немедленного освобождения мэра города Экрема Имамоглу – главного противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Руководство организовавшей митинг Республиканской народной партии заявляет, что в манифестации приняло участие более двух миллионов человек. Эти данные не подтверждаются независимыми источниками, однако нет сомнений – это самые массовые манифестации с волнений 2013 года.

На демонстрации было зачитано послание Имамоглу, который уже после ареста был избран кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2028 года. "Я не боюсь – ведь вы рядом со мной. Я не боюсь, потому что народ един. Они могут посадить меня в тюрьму, на наш народ продемонстрировал, что преодолеет все", – написал он.

К месту проведения манифестации были стянуты значительные силы полиции, однако обошлось без столкновений. Все же в ходе продолжающихся более недели манифестаций было задержано около 2000 человек, среди которых есть и журналисты, а также адвокат арестованного мэра Мехмет Пехливан.

Ближний Восток
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