Хуситы объявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион"

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что 30 марта по территории Израиля была выпущена баллистическая ракета "Зульфикар". Целью вновь был объявлен "аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо". Как всегда, Сария заявил, что "операция успешно достигла своей цели".

Хуситы не впервые заявляют, что применяют против Израиля баллистическую ракету "Зульфикар" (чаще применяются ракеты "Фалястин-2", а также ракет "Туфан"). При этом не вполне понятны характеристики этой ракеты. Чтобы достигнуть территории Израиля из Йемена ракета должна иметь дальность более 1500 км. Иранские "зульфикары" меньшей дальности. Хуситы заявляют, что применяют модифицированную версию, очевидно с жидкотопливным двигателем.

В 10:41-10:42 30 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ сообщает: зафиксирован очередной ракетный обстрел из Йемена. Тревога была слышна в Тель-Авиве, Модиине, Бейт-Шемеше, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Холоне, Петах-Тикве, Герцлии и других населенных пунктах. ЦАХАЛ заявляет, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

Служба "Маген Давид Адом" сообщает о двух пострадавших женщинах: 42-летняя женщина получила травмы средней тяжести в результате падения в канаву на обочине шоссе №1 – ее доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве; женщина 34 лет получила легкую травму пальца, который был случайно зажат дверью убежища, ее доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

По данным полиции и местных властей, фрагменты ракеты и/или ракет-перехватчиков упали на футбольное поле в Цур-Адасе, в поселке Эштаоль (к северу от Бейт-Шемеша) – на крышу одного из домов и на приусадебный участок, а также на автомобиль недалеко от Эштаоля, кроме того было падение нескольких фрагментов противоракет на открытой местности.