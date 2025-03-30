Армия Ливана задержала "сирийцев и палестинцев", причастных к обстрелу Израиля
время публикации: 30 марта 2025 г., 16:20 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 16:24
Командование армии Ливана объявило об аресте боевиков, причастных к обстрелу 28 марта северных районов Израиля, что привело к ответным авианалетам на Бейрут и южные районы страны.
Источники в армии Ливана заявил телеканалу "Аль-Хадат", что задержана "группа сирийцев и палестинцев".
К какой группировке принадлежат задержанные, из сообщения неясно.
Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что ливанская армия провела расследование по поводу запуска ракет с юга Ливана в сторону Израиля. По его словам, было установлено, что "Хизбалла" к обстрелу не была причастна.
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