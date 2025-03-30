В ОАЭ вынесен смертный приговор убийцам раввина Цви Когана

В Объединенных Арабских Эмиратах приговорены к высшей мере наказания три гражданина Узбекистана, признанные виновными в убийстве в ноябре 2024 года посланника ХАБАДа в ОАЭ раввина Цви Когана.

Коган, у которого было как молдавское, так и израильское гражданство, прожил в Эмиратах несколько лет. Он неоднократно говорил, что ощущает себя в этой стране в полной безопасности.

Предположительно, похитители попытались вывезти его из ОАЭ в Оман, но что-то пошло не так, и он был убит. Преступники покинули страну, но были задержаны в Турции и экстрадированы в Объединенные Арабские Эмираты.