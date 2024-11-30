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Ближний Восток

Противники режима Асада утверждают, что контролируют всю провинцию Идлиб

Сирия
время публикации: 30 ноября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 14:37

Противники режима Асада утверждают, что захватили город Марат ан-Нуман и теперь контролируют всю провинцию Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, принадлежащих в одной из вооруженных группировок.

Из Идлиба бегут тысячи местных жителей.

Командир группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" заявил, что следующей целью повстанцев станет город Хама.

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