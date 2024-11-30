"Хизбалла" проведет церемонию памяти Насраллы, ликвидированного Израилем

В субботу, 30 ноября, "Хизбалла" намерена провести церемонию памяти своего генсека Хасана Насраллы, ликвидированного Израилем в ходе войны. Церемония пройдет в Бейруте и нескольких его южных пригородах. В частности, сторонники "Хизбаллы" соберутся на месте, где находилась штаб-квартира террористической организации.

С начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных руководителей и командиров шиитской террористической организации "Хизбалла", начиная с генерального секретаря организации шейха Хасана Насраллы.

Из 176 высокопоставленных активистов и командиров "Хизбаллы" большая часть – 54 ликвидированных – это местные командиры, действовавшие на юге Ливана. 41 ликвидированный главарь "Хизбаллы" были командирами "Радуана". 31 уничтоженный – это командиры, ликвидированные во время наземной операции.