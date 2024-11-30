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Ближний Восток

"Хизбалла" проведет церемонию памяти Насраллы, ликвидированного Израилем

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 30 ноября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 08:53
"Хизбалла" проведет церемонию памяти Насраллы, ликвидированного Израилем
AP Photo/Hassan Ammar

В субботу, 30 ноября, "Хизбалла" намерена провести церемонию памяти своего генсека Хасана Насраллы, ликвидированного Израилем в ходе войны. Церемония пройдет в Бейруте и нескольких его южных пригородах. В частности, сторонники "Хизбаллы" соберутся на месте, где находилась штаб-квартира террористической организации.

С начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных руководителей и командиров шиитской террористической организации "Хизбалла", начиная с генерального секретаря организации шейха Хасана Насраллы.

Из 176 высокопоставленных активистов и командиров "Хизбаллы" большая часть – 54 ликвидированных – это местные командиры, действовавшие на юге Ливана. 41 ликвидированный главарь "Хизбаллы" были командирами "Радуана". 31 уничтоженный – это командиры, ликвидированные во время наземной операции.

Ближний Восток
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