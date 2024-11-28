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Израиль

С начала войны Израиль уничтожил 176 высокопоставленных главарей "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 28 ноября 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 20:49
С начала войны Израиль уничтожил 176 высокопоставленных главарей "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

С начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных руководителей и командиров шиитской террористической организации "Хизбалла", начиная с генерального секретаря организации шейха Хасана Насраллы.

Как отмечает исследовательский центр ALMA, были уничтожены главари военизированного крыла "Хизбаллы" "Совет Джихада" глава стратегического отдела Фуад Шакар, глава оперативного отдела Ибрагим Акил, командующий южным фронтом Али Карки, глава генерального штаба "Хизбаллы" Сухейль Хусейн Хусейни, и глава исполнительного совета "Хизбаллы" и предполагаемый преемник Насраллы Хашем Сафиеддин.

Из 176 высокопоставленных активистов и командиров "Хизбаллы" большая часть – 54 ликвидированных – это местные командиры, действовавшие на юге Ливана. 41 ликвидированный главарь "Хизбаллы" были командирами "Радуана". 31 уничтоженный – это командиры, ликвидированные во время наземной операции.

Уничтожены 13 членов главного штаба "Хизбаллы" , 11 руководителей ракетных подразделений, уничтожены также технические эксперты, руководители подразделения 4400, занимавшегося доставкой вооружений, инженеры и другие важные для "Хизбаллы" активисты.

Устранение высокопоставленных командиров, имевших большой опыт и всесторонние знания, значительно повлияло на боеспособность и возможности "Хизбаллы".

Израиль
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