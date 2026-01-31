Аббас Аракчи заявил, что "в настоящее время нет основы для переговоров с США"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "в настоящее время нет серьезной основы для переговоров (с Соединенными Штатами). Для того чтобы переговоры были реальными и плодотворными, необходимо сначала устранить атмосферу угроз и давления".

Он добавил, что "США пытаются связаться с Ираном через другие страны. Невозможно вести переговоры, диктуя условия. Смена режима в Иране – это всего лишь иллюзия, в которой живут некоторые. Наша система прочна, поэтому смена одних людей другими ничего не меняет".

Как сообщил изданию Iran International западный источник, знакомый с ходом координационных переговоров, в кругах, принимающих решения в Соединенных Штатах и ​​Израиле, дипломатические переговоры с Ираном вышли за рамки предварительного обсуждения и военные действия считаются фактически предрешенными.

Согласно источнику, ключевой вопрос на нынешних совещаниях заключается уже не в том, произойдет ли нападение, а в том, когда возникнет подходящее окно возможностей – оно может открыться в ближайшие дни или сформироваться в течение нескольких недель.