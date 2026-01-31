Iran International со ссылкой на западный источник: операция в Иране будет "беспрецедентной"

Как сообщил изданию Iran International западный источник, знакомый с ходом координационных переговоров, в кругах, принимающих решения в Соединенных Штатах и ​​Израиле, дипломатические переговоры с Ираном вышли за рамки предварительного обсуждения и военные действия считаются фактически предрешенными.

Согласно источнику, ключевой вопрос на нынешних совещаниях заключается уже не в том, произойдет ли нападение, а в том, когда возникнет подходящее окно возможностей – оно может открыться в ближайшие дни или сформироваться в течение нескольких недель.

Источник сообщил изданию Iran International, что, согласно последним оценкам, главной целью является нанесение решающего удара с целью максимального ослабления и, в конечном итоге, краха иранской государственной структуры; сценарий, который, по его словам, не сравним по масштабу и интенсивности ни с чем, что Иран переживал до сих пор.

Источник сообщил, что обсуждаемая операция будет "беспрецедентной". Он сказал, что лица, принимающие решения, считают, что нынешняя ситуация создала "уникальную возможность" и готовность к риску – по сравнению с 12-дневной войной – заметно возросла.

Источник подчеркнул, что во время 12-дневной войны в июне прошлого года и Вашингтон, и Тель-Авив избегали более серьезных рисков, но сейчас преобладает мнение, что нужно воспользоваться моментом.

Источник также сообщил, что роль Израиля может изменить масштабы предстоящего сценария. По его словам, если Израиль напрямую вмешается – что, как он заявил, и планируется, – масштабы операции расширятся.