Трамп заявил, что "Тегеран хочет заключить сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме в пятницу, 30 января, что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку, чтобы избежать военных действий.

Трамп добавил, что американская флотилия у берегов Ирана больше той, которую была отправлена для свержения лидера Венесуэлы.

"У нас сейчас в направлении Ирана движется огромная армада, флотилия, называйте как хотите, она даже больше, чем та, что была в Венесуэле", – заявил президент-республиканец журналистам в Овальном кабинете.

"Надеюсь, мы заключим сделку. Если это произойдет, хорошо. Если нет, посмотрим, что будет".

На вопрос, установил ли он для Ирана крайний срок для заключения соглашения по ядерной программе, баллистическим ракетам и другим вопросам, Трамп ответил: "Да, установил", но добавил, что "только они знают наверняка, какой именно это срок".

Он сказал, что общался с иранским руководством. "Они собирались повесить 837 человек. И я сказал им: "Если вы это сделаете, то заплатите такую ​​цену, какой никто никогда прежде не платил". И они отступили. Я это оценил... Так что посмотрим, что будет. Могу сказать одно: они действительно хотят заключить сделку", – сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил ранее, что "дипломатические усилия США могут увенчаться успехом только в том случае, если Вашингтон откажется от угроз и провоцирующих войну действий в регионе".

Иранские официальные лица предупредили, что любая атака США вызовет "быстрый и всеобъемлющий" ответ, и при этом вновь подчеркнули, что Тегеран остается открытым для переговоров только на условиях, которые они описывают как "справедливые, сбалансированные и не принудительные".