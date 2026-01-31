Спутниковые снимки иранских ядерных объектов демонстрируют активность в Исфахане и Натанзе

Спутниковые снимки двух ядерных объектов, подвергшихся бомбардировке в Иране в июне прошлого года, демонстрируют новую активность в Исфахане и Натанзе.

На снимках, опубликованных информационным агентством AP, видно, что над двумя поврежденными зданиями были возведены крыши; что может указывать на попытку Тегерана скрыть усилия по восстановлению оставшихся там материалов.

Речь идет о первой значимой активности на каждом из этих объектов, которую можно заметить со спутника. Крыши блокируют обзор спутников на то, что происходит на земле – это единственный способ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять надзор за данными объектами.