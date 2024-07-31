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Ближний Восток

В ПА 31 июля объявлено днем траура по Ханийи

время публикации: 31 июля 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 15:05
В ПА 31 июля объявлено днем траура по Ханийи
Nasser Ishtayeh/Flash90

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил 31 июля днем траура по ликвидированному в Тегеране председателю политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе. Все флаги ПА приспущены.

Аббас также позвонил лидеру ХАМАСа за границей Халиду Машалю и выразил ему соболезнования в связи с убийством Ханийи. Машаль был предшественником Ханийи на посту главы политбюро ХАМАСа.

Напомним, что в 2006-2007 году Ханийя занимал пост премьер-министра ПА. После переворота, устроенного ХАМАСом в секторе Газы отношения между движениями были разорваны. Несмотря на длительные переговоры, раскол на палестинской улице так и не был преодолен.

Ближний Восток
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