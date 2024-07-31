Где и как был убит Исмаил Ханийя: версии

Иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) выпустил два сообщения поводу гибели в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи в ночь на 31 июля. Однако так и не обнародовал никаких подробностей.

Иранское агентство Fars, связанное с КСИР, сообщало, что Ханийя был убит вместе со своим телохранителем, когда находился в специальном корпусе для ветеранов войны на севере Тегерана. Но иранский оппозиционный ресурс Iran International отмечает, что нигде в открытых источниках о таком специальном здании не упомянуто.

По мнению авторов Iran International, речь может идти о здании для приема особых гостей на территории комплекса Саад Абад, в охраняемой зоне – этот музейный комплекс расположен в лесу, он отделен от городских кварталов, а с севера прикрыт горным массивом. В некоторых публикациях сказано, что для Ханийи были предоставлены апартаменты в лагере Басидж аз-Захра, на северо-западе этого комплекса.

По словам свидетелей, взрыв был сильным, сработала сигнализация у множества автомобилей, были видны дым и пыль, окутавшие район.

По официальной версии, удар был нанесен ракетой.

Некий иранский источник заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране ракетой, которая была запущена не из Ирана, а из другой страны. Насколько достоверна эта информация, непонятно.

Ходят слухи, что атака была осуществлена с мультикоптера, с близкого расстояния. По другой версии, по жилому комплексу выпустили высокоточную противотанковую ракету Spike. Если это так, то речь идет о провале иранских служб безопасности, охранявших гостей, прибывших на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Если же атака была действительно осуществлена крылатой ракетой из воздушного пространства другого государства, то КСИР может переложить ответственность на ПВО армии Ирана.