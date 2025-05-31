СМИ: после атаки ЦАХАЛа на аэропорт в Сане около 2000 граждан Йемена не могут вылететь домой
время публикации: 31 мая 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 08:33
Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что около 2000 граждан Йемена, планировавших вернуться домой до мусульманского праздника Курбан-байрам, застряли в нескольких аэропортах арабских стран после того, как ЦАХАЛ нанес удар по аэропорту в столице Сане.
Согласно сообщению, "Йемен требует снять саудовскую блокаду с аэропорта Саны и разрешить самолетам арабских авиакомпаний использовать его".
28 мая израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, уничтожив последний самолет компании Yemenia Airways. Три самолета этой компании были уничтожены израильскими ВВС в Сане 7 мая.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025