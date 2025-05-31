СМИ: после атаки ЦАХАЛа на аэропорт в Сане около 2000 граждан Йемена не могут вылететь домой

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что около 2000 граждан Йемена, планировавших вернуться домой до мусульманского праздника Курбан-байрам, застряли в нескольких аэропортах арабских стран после того, как ЦАХАЛ нанес удар по аэропорту в столице Сане.

Согласно сообщению, "Йемен требует снять саудовскую блокаду с аэропорта Саны и разрешить самолетам арабских авиакомпаний использовать его".

28 мая израильские ВВС атаковали аэропорт в Сане, уничтожив последний самолет компании Yemenia Airways. Три самолета этой компании были уничтожены израильскими ВВС в Сане 7 мая.