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Ближний Восток

Михаил Богданов заявил о готовности России помочь прекращению огня в Ливане

время публикации: 31 октября 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 11:56
Михаил Богданов заявил о готовности России помочь прекращению огня в Ливане
Natalia Kolesnikova/Pool Photo via AP

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов ответил РИА Новости на вопрос, были ли предложения к РФ стать гарантом возможного соглашения между Ливаном и Израилем. Он заявил, что не слышал о таких предложениях, но Россия поддерживает контакт со всеми сторонами.

"Мы как постоянный член Совета безопасности ООН работаем над резолюцией 1701, участвуем активно во всех обсуждениях, которые идут в и Нью-Йорке, и на других площадках, и в ходе двусторонних контактов. Мы готовы, конечно, внести свой вклад в установление мира и стабильности. Для этого нужны взаимоприемлемые договоренности с тем, чтобы не были ущемлены интересы сторон", – сообщил российский дипломат.

Ранее панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что Россия присоединилась к усилиям по достижению перемирия между Израилем и "Хизбаллой". Согласно публикации, для достижения этой цели официальная Москва задействует свое влияние в Иране.

Издание утверждало, что иранский режим убеждает руководство группировки согласиться на прекращение огня вне зависимости от того, что происходит в Газе. Помимо России и США к посредническим усилиям привлечены также Франция и Катар, который поддерживает контакт с "Хизбаллой".

"Аш-Шарк аль-Аусат" процитировало израильского журналиста Надава Эяля, согласно которому, израильское правительство заинтересовано в российском посредничестве, рассчитывая таким образом снизить влияние США. "У России будет особая роль в предотвращении будущей эскалации", – заявил Эялю источник.

Ближний Восток
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