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Ближний Восток

"Аль-Джазира": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на востоке Ливана были убиты 19 человек

время публикации: 31 октября 2024 г., 05:22 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 05:31
"Аль-Джазира": в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на востоке Ливана были убиты 19 человек
AP Photo/Hussein Malla

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает: 30 октября в результате результате ударов ВВС ЦАХАЛа по двум целям в районе Баальбека, в долине Бекаа на востоке Ливана, были убиты 19 человек.

В сообщении утверждается, что среди убитых есть мирные граждане, в том числе восемь женщин.

После 15:00 30 октября, во время трансляции речи нового генсека "Хизбаллы" Наима Касема, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Баальбеке. Позже ЦАХАЛ сообщал: "Самолеты военно-воздушных сил Израиля, руководствуясь данными военной разведки, нанесли удары по резервуарам с топливом на базах подразделения логистики "Хизбаллы" в долине Бекаа... Хранившееся на атакованных объектах топливо использовалось для заправки транспорта "Хизбаллы" и обеспечивало функционирование военной инфраструктуры организации. Оно поставлялось из Ирана в рамках пакета военной поддержки "Хизбалле"". В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечалось, что "Хизбалла" все еще имеет значительные запасы топлива, которые использует в военных целях. И эта деятельность наносит ущерб Ливану и является источником угрозы для жизней простых граждан.

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал к незамедлительной эвакуации жителей ливанского города Баальбек, расположенного на востоке страны и считающегося одним из оплотов "Хизбаллы". Телеканал Sky News Arabia передавал, что после получения предупреждения многие жители Баальбека поспешили покинуть город, на пригородных шоссе образовались автомобильные пробки.

В Баальбеке проживают около 24 тысяч человек.

Ближний Восток
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