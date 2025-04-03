ХАМАС осудил Венгрию за выход из МУС и отказ арестовать Нетаниягу
время публикации: 03 апреля 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 15:52
Руководство террористической организации ХАМАС осудило решение правительства Венгрии о выходе из Международного уголовного суда (МУС), совпавшее с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
В заявлении ХАМАСа Нетаниягу назван "военным преступником", а ЦАХАЛ – "фашистской армией". Позиция Будапешта названа "безнравственной".
"Решение Венгрии представляет собой пощечину принципу международного правосудия, воплощая политику двойных стандартов, проводимую некоторыми западными правительствами во главе с Венгрией и Соединенными Штатами", – заявляет ХАМАС.