x
03 апреля 2025
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2025
|
03 апреля 2025
|
последняя новость: 16:13
03 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС осудил Венгрию за выход из МУС и отказ арестовать Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу
Европейский Союз
МУС
ХАМАС
время публикации: 03 апреля 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 15:52
ХАМАС осудил Венгрию за выход из МУС и отказ арестовать Нетаниягу
AP/Abdel Kareem

Руководство террористической организации ХАМАС осудило решение правительства Венгрии о выходе из Международного уголовного суда (МУС), совпавшее с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В заявлении ХАМАСа Нетаниягу назван "военным преступником", а ЦАХАЛ – "фашистской армией". Позиция Будапешта названа "безнравственной".

"Решение Венгрии представляет собой пощечину принципу международного правосудия, воплощая политику двойных стандартов, проводимую некоторыми западными правительствами во главе с Венгрией и Соединенными Штатами", – заявляет ХАМАС.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2025

Нетаниягу встретился в Будапеште с лидерами Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2025

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда