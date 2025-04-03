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Мир

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда

Биньямин Нетаниягу
Венгрия
МУС
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:29
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
AP Photo/Peter Dejon

Правительство Венгрии приняло решение о выходе из Международного уголовного суда в Гааге. Соответствующее заявление было сделано главой канцелярии премьер-министра Гергеем Гуйяшем в день визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По словам Гуйяша, сегодня правительство начнет процедуру выхода страны из Римского статута, на основании которого действует МУС.

Следует отметить, что формально Венгрия будет оставаться членом МУС в течение года с момента выхода, однако правительство не намерено подчиняться выданному судом ордеру на арест Нетаниягу.

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