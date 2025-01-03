Хуситы отказались от посредничества США и угрожают усилить атаки на Израиль

Администрация уходящего президента США Джо Байдена предпринимает в последние дни попытки вынудить хуситов отказаться от атак на Израиль, предлагая дать возможность международному посредничеству добиться прекращения огня в секторе Газы, однако хуситы отказываются от этих предложений и взамен угрожают активизировать нападения на Израиль. Об этом сообщает в пятницу, 3 января, ливанское издание "Аль-Ахбар".

Издание ссылается на близкие к руководству в Сане источники, которые сообщили о возобновлении оманского посредничества: именно с этим был связан визит министра иностранных дел Омана Бадра аль-Басаиди в Тегеран. Оман стремится создать рамки для продвижения соглашения в Йемене, которое крайне необходимо администрации Байдена для "красивого ухода из Белого Дома" 20 января.

Однако источники в Сане утверждают: "Наша позиция по Газе не подлежит торгу и остается неизменной, как и год назад". Они также указывают, что попытки Вашингтона провести дипломатические варианты через Иран являются попыткой доказать несамостоятельность движения хуситов.

Все это происходит на фоне масштабной подготовки хуситов к широкомасштабной эскалации: движение "Ансар Аллах" угрожает Израилю "гораздо более значительными, чем в прошлом" атаками, и утверждает, что увеличило свой военный потенциал в пять раз в сравнении с прошлыми годами, создав резервные силы в 600 тысяч бойцов.