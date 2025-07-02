"Хизбалла" прекратила платить компенсации за разрушенные в ходе войны дома в Дахии

Террористическая организация "Хизбалла" сообщила владельцам недвижимости в районе Дахия в южной части Бейрута о приостановке выплаты компенсаций за ремонт домов, поврежденных или разрушенных во время войны с Израилем осенью прошлого года.

Как сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat, причина этого решения – острая нехватка средств у "Хизбаллы", при этом группировка не указывает, будут ли возобновлены выплаты и когда. Финансовая несостоятельность "Хизбаллы", намеренно разместившей объекты террористической инфраструктуры в населенных районах Ливана и не способной компенсировать вызванный этим ущерб неминуемо приведет к недовольству ливанцев и еще более пошатнет позиции группировки.

Приостановка финансирования связана, в первую очередь, с осуществленными Израилем ликвидациями ключевых финансистов "Хизбаллы" в Ливане и в Иране, вследствие чего денежный поток из Ирана иссяк.

24 июня на юге Ливана в результате удара БПЛА ЦАХАЛа был ликвидирован владелец сети пунктов обмена валюты "Ас-Садэк" в южном пригороде Бейрута Хайтам Бакри. ЦАХАЛ поясняет, что через эту финансовую структуру из Ирана переводились средства для террористической организации "Хизбалла". Перевод средств осуществлялся под контролем подразделения "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции". Деньги шли на закупку оружия, оборудования, выплату зарплат боевикам и другие цели.

В Иране недавно был ликвидирован Беханам Шахриари, который командовал подразделением 190 в составе "Кудс". Он управлял процессом перевода денег "Хизбалле", денежные переводы в Ливан осуществлялись с помощью финансовых механизмов в Турции, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах.