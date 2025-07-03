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Ближний Восток

Телевидение Сирии: "Разговоры о мире с Израилем преждевременны"

время публикации: 03 июля 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:59
Телевидение Сирии: "Разговоры о мире с Израилем преждевременны"
Michael Giladi/Flash90

Государственное телевидение Сирии, цитируя официальные источники, назвало преждевременными сообщения о предстоящей нормализации отношений с Израилем.

"Невозможно говорить о вероятных переговорах и соглашениях, пока израильские оккупанты не вернутся к полному соблюдению договора о разделении сил от 1974 года и не уйдут с территорий, на которые они проникли", – говорится в заявлении. Следует отметить, что в нем не упоминаются Голанские высоты.

Привлечение Сирии, а также Ливана и Саудовской Аравии к "соглашениям Авраама" – одна из главных внешнеполитических целей администрации президента США Дональда Трампа. "Для Сирии и Ливана мир с Израилем – необходимость", – заявил посол США в Турции Томас Баррак, который одновременно является представителем администрации в Сирии.

Правительство Израиля также не скрывает своей заинтересованности. "Мы заинтересованы в мире и нормализации с нашими соседями Сирией и Ливаном, обеспечивая при этом жизненные интересы Израиля", – сказал министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

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