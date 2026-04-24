24 апреля 2026
|
последняя новость: 01:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 апреля 2026
|
24 апреля 2026
|
последняя новость: 01:18
24 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

Ливан
Война с "Хизбаллой"
США
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 24 апреля 2026 г., 00:42 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 05:43
Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

Он присутствовал на встрече с представителями Израиля и Ливана, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла США в Израиле Майка Хакаби, посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, посла Ливана в США Нады Хамадэ Моауад и посла США в Ливане Мишеля Иссы. "Для меня было большой честью принять участие в этой исторической встрече", – заявил Трамп.

Дональд Трамп написал, что США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему "защитить себя от Хизбаллы", и выразил надежду в ближайшее время принять у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

Второй раунд американо-посреднических переговоров между Израилем и Ливаном проходил на фоне сохраняющейся напряженности на юге Ливана. Действующее 10-дневное перемирие, достигнутое при посредничестве США, истекает 27 апреля, и ливанская сторона рассчитывала использовать дополнительное время для обсуждения более широких вопросов, включая вывод израильских сил, возвращение задержанных и демаркацию границы.

В Бейруте сохраняются разногласия по поводу самих переговоров: "Хизбалла" выступает против прямого диалога с Израилем и не участвует в переговорах, тогда как президент Аун настаивает на дипломатическом урегулировании.

ЦАХАЛ пока сохраняет свое присутствие на юге Ливана, закрепился за занятых позициях. Время от времени наносятся удары по инфраструктуре "Хизбаллы", пусковым установкам и отдельным боевикам. "Хизбалла" в последние дни изредка обстреливает территорию Израиля, запуская ракеты и ударные дроны. Но масштабные боевые действия не ведутся.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
