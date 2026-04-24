Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

Он присутствовал на встрече с представителями Израиля и Ливана, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла США в Израиле Майка Хакаби, посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, посла Ливана в США Нады Хамадэ Моауад и посла США в Ливане Мишеля Иссы. "Для меня было большой честью принять участие в этой исторической встрече", – заявил Трамп.

Дональд Трамп написал, что США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему "защитить себя от Хизбаллы", и выразил надежду в ближайшее время принять у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

Второй раунд американо-посреднических переговоров между Израилем и Ливаном проходил на фоне сохраняющейся напряженности на юге Ливана. Действующее 10-дневное перемирие, достигнутое при посредничестве США, истекает 27 апреля, и ливанская сторона рассчитывала использовать дополнительное время для обсуждения более широких вопросов, включая вывод израильских сил, возвращение задержанных и демаркацию границы.

В Бейруте сохраняются разногласия по поводу самих переговоров: "Хизбалла" выступает против прямого диалога с Израилем и не участвует в переговорах, тогда как президент Аун настаивает на дипломатическом урегулировании.

ЦАХАЛ пока сохраняет свое присутствие на юге Ливана, закрепился за занятых позициях. Время от времени наносятся удары по инфраструктуре "Хизбаллы", пусковым установкам и отдельным боевикам. "Хизбалла" в последние дни изредка обстреливает территорию Израиля, запуская ракеты и ударные дроны. Но масштабные боевые действия не ведутся.