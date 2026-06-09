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Ближний Восток

Президент Ливана обращается к Израилю: "Нам надоела война. Мы хотим мира"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 09 июня 2026 г., 09:40 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 09:44
Президент Ливана обращается к Израилю: "Нам надоела война. Мы хотим мира"
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Президент Ливана Жозеф Аун в интервью телеканалу CNN выступил с прямым обращением к гражданам и руководству Израиля, заявив, что военным путем невозможно обеспечить безопасность жителей израильского севера.

"Нам надоела война. Мы хотим мира. Ливанский народ заслужил мир и достоинства, чтобы их дома не разрушали каждые пять-десять лет", – сказал глава государства. "Израиль может захватить всю страну, сравнять ее с землей, но он все равно не достигнет своих целей", – добавил Аун.

Ливан и Израиль ведут при посредничестве США прямые переговоры. Предпринимались попытки организовать встречу Ауна с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Ливанский президент заявил, что подобный саммит будет возможен только после достижения договоренности о конце войны.

Аун подчеркнул: на данном этапе речь идет именно о завершении военных действий, а не о мирном соглашении. "Но прекращение войны может стать шагом на пути к справедливому и длительному миру", – сказал политик.

Ближний Восток
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